Xiaomi Mi Max 3 показали на скриншотах

2018-06-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Max 3; [153]
В сети появились изображения мобильного телефона Xiaomi Mi Max 3, который вроде как компания планирует выпустить в ближайшее время. Пока что мы не можем с уверенностью говорить о том, что именно таким продукт и будет, но скриншоты выглядят весьма убедительно. Смартфон довольно большой — у него громадная диагональ дисплея в 6,99 дюймов, высокое разрешение и производительная начинка. Собственно, сейчас со смартфонов практически никто не звонит, так что можно говорить с уверенностью, что продукт таких габаритов будет более-менее успешным на рынке. Геймеры и любители посмотреть фильмы в дороге явно оценят возможность купить недорогого гиганта и потом наслаждаться качественным контентом. Хотелось бы уже узнать стоимость новинки, чтобы оценить потенциальных конкурентов. Хотя, Xiaomi никогда не завышала стоимость.


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