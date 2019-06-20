Xiaomi Mi Max 4 прочат аккумулятор на 6000 мАч

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что компания Xiaomi закрывает линейку Xiaomi Mi Max, а потому выхода Xiaomi Mi Max 4 ждать уже не стоит. Китайский производитель слухи не подтвердил, а уже сегодня профильный ресурс igeekphone поделился подробностями о потенциальном Xiaomi Mi Max 4.

По словам источника, аппарат оснастят огромным Super AMOLED дисплеем от Samsung с разрешением 2340:1080 пикселей,соотношением сторон 19,5:9, поддержкой функции DC Dimming, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с датчиками на 24, 16 и 12 Мп и объективами с апертурой F/2,0, F/2,2 и F/2,4, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, 6-8 ГБ оперативной и а 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой и возможностью заряжать другие устройства.