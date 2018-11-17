Xiaomi Mi Mix 3 может выдерживать 600000 слайдов

Долговечность изнашиваемых деталей вот чего добилась компания Xiaomi на своем смартфоне Mi Mix 3.

Производители утверждают что их девайс может выдержать не менее 300000 слайдов, но независимое тестирование от китайских СМИ говорит о том что он может выдержать и больше слайдов. Digital Tail загрузил видео на Weibo и YouTube, демонстрируя смартфон Xiaomi Mi Mix 3, прикрепленный к машине, которая тестировала механический слайдер, который поднимался и опускался 600 000 раз - это вдвое больше, чем обещал Xiaomi во время анонса.

Весьма впечатляет, что слайдер прекрасно работает даже после завершения теста.