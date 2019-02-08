Xiaomi Mi Mix 3 официально представлен в России. Объявлена цена и условия предзаказа

2019-02-08, Автор - Марсель Гарипов; [167]
7 февраля в Москве прошла российская презентация модели Xiaomi Mi Mix 3. Главной особенностью смартфона является механизм слайдера, позволивший установить по-настоящему безрамочный дисплей. Также в рамках мероприятия была объявлена цена для российского рынка и подарки, которые можно получить за оформление предзаказа.

Внешний вид

Корпус Xiaomi Mi Mix 3 изготовлен из керамики, а задняя крышка, в свою очередь, сделана из крепкого стекла. Всего в продаже будет доступны три расцветки: черный, синий и зеленый.

На задней панели расположилась двойная камера и действительно быстрый сканер отпечатка пальцев.

Снизу находится разъем USB Type-C и два динамика.

Экран

Смартфон оснащен механизмом слайдер. Благодаря этому получилось внедрить 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FullHD+. Дисплей поддерживает технологию AlwaysOn, позволяющий всегда отображать время на экране смартфона.

Камера

Все предыдущие модели серии Mi Mix (кроме Mi Mix 2S) ругали за плохую камеру. В Mi Mix 3 эту проблему решили, внедрив двойной модуль. Первым модулем стал широкоугольный Sony IMX 363 на 12 Мегапикселей f/1.8. Вторым телеобъектив от Samsung S5K3M3+ f/2.4. Камера смартфона уже протестировали эксперты сайта DXoMark, оценив его фото и видео возможности на 103 балла.

Касательно фронтальной камеры, то она здесь тоже двойная. Первый модуль основной на 24 Мегапикселя и второй на 2 Мегапикселя, который служит для более качественного контроля глубины резкости. Но было бы куда больше пользы, если второй модуль был широкоугольным, как в Google Pixel 3.

Железо

Xiaomi Mi Mix 3 получил процессор Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти 128 ГБ внутренней. Смартфон уже успели прогнать через тест AnTuTu Benchmark, в котором он набрал 287 388 очков, что является достойным результатом. Mi Mix 3 работает на фирменной оболочке последней версии MIUI 10.

Также из интересных особенностей смартфона является беспроводная зарядка, которая поставляется вместе со смартфоном. Но из минусов стоит отметить аккумулятор с емкостью всего в 3200 мАч. Такой небольшой объем связан с использованием механизмов "слайдер" , который занимает достаточно много места в корпусе.

Цена и старт продаж

На российском рынке пока будет доступна одна версия смартфона с 6 ГБ оперативной памяти 128 ГБ внутренней. Цена за смартфон составила 44 990 рублей. Предзаказ уже открыт и при его оформлении можно также получить умный браслет Xiaomi Mi Band 3 и беспроводные наушники Sony MDR-ZX330BT. Официальный старт продаж намечен на 14 февраля.


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