Xiaomi Mi Note 10 Lite оценен в 33 тысячи рублей

Компания Xiaomi представила в России смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite, который оценен в 32 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. При этом, первые покупатели получат в подарок Redmi 8A с 32 ГБ флэш-памяти, который продается отдельно за 8 990 рублей. Старт продаж смартфона запланирован на 29 мая.

Напомним, что смартфон оснащается 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730G, аккумулятором ёмкостью 5260 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, квадрокамерой с главным модулем Sony IMX686 на 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп, 5 Мп телефото-модулем и 2 Мп макрокамерой, а также фирменной оболочкой MIUI 11 на основе Android 10.