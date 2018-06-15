Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder отправили в релиз

Официально представлен Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder для автомобилистов. Это умное зеркало на лобовое стекло, которое не только даст вам широкий охват сзади автомобиля, но и позволит снимать дорогу впереди. Сюда производитель поставил камеру и она работает в режиме авторегистратора. То есть, вы можете в любой момент переключиться с зеркала заднего вида на регистратор и снять какое-то происшествие на дороге. Штука довольно удобная и стоит не так дорого, как потенциальные конкуренты. Нужно лишь провести тестирование устройства в реальных сценариях использования, чтобы получить полную картину. Однако, уже сейчас многие уверены, что это будет серьезный конкурент всем игрокам на рынке. С такой-то стоимостью шансы на успех точно имеются, но до России железка еще не доехала.