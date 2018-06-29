Xiaomi Mi Smart Mouse Pad зарядит ваш смартфон

Компания Xiaomi не очень успешно вышла на рынок со своими акциями и потеряла примерно 5 миллиардов долларов. Тем не менее, производитель не отчаивается и продолжает продавать довольно странные продукты. Например, производитель выпустил в свет Xiaomi Mi Smart Mouse Pad — коврик для компьютера, который поддерживает беспроводную зарядку. Это весьма интересно, если учитывать, что практически бесполезно. Если вы поставите смартфон на зарядку на таком коврике, то он будет нагреваться, как и любая другая зарядка. Ваша рука с мышкой будет практически лежать на тёплой сковородке. Помимо этого, кто хочет в порыве монтажа видео или работы с текстом сбить смартфон сто стола на пол неудачным движением мышки? Не совсем понятно, почему компания выбрала именно такой вариант развития продукции.