Xiaomi Mi TV Stick стоит 37 долларов

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Xiaomi официально представила свой новый телевизионный проигрыватель Xiaomi Mi TV Stick. Теперь производитель добрался до релиза за пределами Китая, представив устройство в разных странах, среди которых стоит отметить и Индию. Там компания тоже показала свое устройство за вполне разумные деньги - всего 37 долларов, что по нынешним меркам очень даже приятно. Для большинства пользователей это возможность свой старый телевизор сделать умным и получить море различных функций и возможностей, вопрос только в стоимости для нашего рынка, ведь пока что о ней нет никакой информации. Мы ожидаем релиза гаджета у нас и тогда будем говорить более детально о преимуществах и недостатках продукта.