Xiaomi Mi VR Super Player за 280 долларов

Компания Xiaomi довольно часто радует нас интересными наработками и продуктами, которые, казалось бы, такой бренд выпускать не должен. Тем не менее, производитель показал VR-шлем Xiaomi Mi VR Super Player, который многих удивил. Устройство стоит всего 280 долларов, что для этого сегмента очень даже доступно, плюс в комплекте идет набор игр и вы можете не переживать о контенте для развлечений. Выглядит продукт довольно стильно и интересно, у него есть все необходимое, чтобы вы играли с комфортом и не нагружали шею или голову. Детальнее о технических характеристиках продукта мы еще обязательно расскажем, но уже сейчас понятно, что это один из самых интересных шлемов в своем роде. Будем надеяться. что вскоре его официально будут продавать и у нас в стране, желательно без особых накруток.