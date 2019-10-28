Xiaomi Mi Watch готовятся к релизу

В начале ноября на фирменном мероприятии компании Xiaomi будет представлен новый смартфон компании и умные часы. Теперь появилась информация о том, что гаджет получит название Xiaomi Mi Watch, плюс это будут именно часы, а не браслет. Гаджет получит достаточно большой дисплей, на котором будет выводиться информация о разного рода входящих звонках, уведомлениях, полученных сообщениях, времени, погоде, платежах и так далее. То есть, это уже будет не просто браслет для просмотра шагов и времени, а полноценное умное носимое устройство на все случаи жизни. Теперь осталось только дождаться официального релиза и посмотреть на стоимость данных часов. Если она будет адекватной, то можно будет смело покупать и пользоваться с радостью.