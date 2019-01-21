Xiaomi Mi X выйдет с 4К дисплеем

На просторах интернета обнаружили очень интересную информацию — смартфон Xiaomi Mi X, о котором говорили некоторое время назад, начал обрастать информацией. Например, есть несколько источников, которые утверждают, что данный смартфон получит 4К разрешение экрана и что у него будет совсем небольшой вырез в дисплее. Пока что подтвердить или опровергнуть информацию никто не может, так как компания даже не говорит, что такой смартфон в принципе существует. Остается только надеяться, что у бренда получится создать столь амбициозный проект и он будет пользоваться повышенным спросом у потребителя, а потом и остальные крупные компании подтянуться. Но на текущий момент это выглядит не совсем реалистично, вея 4К экран требует массу производительности.