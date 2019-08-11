Xiaomi Mi9 5G и его функции

Одним из ключевых изменений гаджета стала существенно увеличенная ёмкость аккумулятора. С 3300 мАч у оригинального Mi9, батарея нового смартфона выросла до 4000 мАч, да ещё и совместима со стандартом быстрой беспроводной зарядки — по данным инсайдеров, самой мощной на рынке. Также появились габариты устройства — 157,21 х 74,64 х 8,95 мм.В документах центра сертификации TENAA появились спецификации смартфона Xiaomi с модельным номером M1908F1XE. По данным инсайдеров, именно под этим серийным кодом скрывается Mi9 5G.О стоимости новинки пока неизвестно.