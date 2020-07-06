Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine готовится к релизу

Буквально недавно мы говорили о том, что компания Xiaomi выпускает свою технику буквально во всех направлениях, о которых только можно представить. Данная компания даже зонтики выпускает, не говоря уже о том, что некоторые продукты от данного бренда вовсе не имеют ничего общего с электроникой и рынком высоких технологий. Теперь вот компания выпустила кофемашину Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine, которая очень даже привлекательно выглядит, обладает целым рядом различных преимуществ и вполне подойдет для большинства пользователей со всего мира. Стоимость пока что не называют, но это явно будет доступное решение, ведь компания всегда делала ставку именно на это преимущество. Ожидаем релиза на территории нашей страны и тогда поговорим.