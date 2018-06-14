Xiaomi Mijia стоит 95 баксов

Компания Xiaomi решила показать свой новый стабилизатор Xiaomi Mijia, который понравится владельцам смартфонов. Это шикарное решение для пользователей, снимающих видеоблоги с путешествий или чего-то в таком духе. Вы просто вставляете смартфон в такую вот штуку и просто хотите по пляжу, снимаете окружающую среду и получаете от этого массу положительных эмоций. Проблема лишь в том, что устройство еще не выпустили в продажу — планируется релиз в ближайшее время в Китае. Там стоимость составит 95 долларов. Думаю, если вы планируете покупать стабилизатор для смартфона, то обязательно посмотрите не эту модель. Вполне логично подождать релиза и заказывать из Китая. Если найдете бесплатную доставку, то можно будет спокойно заменить дорогие варианты от известных брендов на более доступный вариант.