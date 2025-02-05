Xiaomi Mix Flip 2 получит Snapdragon 8 Elite

Смартфон Xiaomi Mix Flip 2 выйдет в этом году, и, согласно новому слуху из Китая, он получит аккумулятор ёмкостью 5100 мАч. Это больше, чем у предшественника с его 4780 мАч, но меньше, чем ранее обещали инсайдеры, которые говорили про 5600–5700 мАч. Видимо, разместить столь большую батарею в компактном складном корпусе оказалось невозможно. Также ожидается, что Mix Flip 2 будет представлен во втором квартале 2024 года, то есть в период с апреля по июнь. И смартфон, судя по слухам, получит защиту от воды по стандарту IPX8, поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, улучшенный механизм складывания с менее заметной складкой, а также множество кастомизаций интерфейса внешнего дисплея, ориентированных на женскую аудиторию, и разнообразные цветовые решения.

Вероятно, этот момент связан с тем, что складные смартфоны такого формата заинтересовали в большей степени женщин, нежели мужчин, и теперь компания хочет создать больше функций, которые будут привлекать потенциальных покупателей. Это довольно интересное решение — конкуренты так пока что не делают. Кроме того, с высокой вероятностью Mix Flip 2 станет первым складным смартфоном, оснащённым новым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Кроме того, ранее китайские инсайдеры уже сообщали, что гаджет будет тоньше оригинального Mix Flip, а вместо обычной камеры предшественника новинка получит ультраширокоугольный модуль на 50 Мп, сохранив при этом двойную систему камер.
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