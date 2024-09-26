Xiaomi Mix Flip теперь доступен и за пределами Китая

Совсем недавно компания Xiaomi официально представила свой первый складной смартфон в формате «раскладушки» под названием Mix Flip. Это было почти два месяца назад, но стоит отметить, что устройство представили исключительно в Китае, так что купить его за пределами локального рынка было невозможно. А теперь устройство готово к глобальному запуску с ценой в 1300 евро для европейского рынка, что, вероятно, у многих отобъёт охоту покупать такое устройство в целом. Да, смартфон будет доступен в единственной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, но это всё равно не оправдывает стоимость устройства на фоне конкурентов.

Также стоит напомнить, что Mix Flip оснащён 4-дюймовым OLED-дисплеем на внешней стороне и 6,86-дюймовым основным OLED-экраном. На тыльной панели установлены две камеры по 50 Мп (основная и сверхширокоугольная), а в качестве процессора используется Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm. Также устройство получила аккумулятор ёмкостью 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, что в целом неплохо с учётом того, что это всё же складное устройство. И, что немаловажно, Xiaomi выпускает Mix Flip с операционной системой HyperOS, которая поддерживает передовые возможности искусственного интеллекта, а также интеграцию с Google Gemini Nano и Circle to Search. Правда, при цене в 1300 евро гаджет будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max, например, и в этом плане складная конструкция явно проиграет.