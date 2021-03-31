Xiaomi Mix Fold стоит дороже Samsung Galaxy Z Fold2

Профильный ресурс Mydrivers обратил внимание на том, что складной смартфон Xiaomi Mix Fold стоит дороже аналогичного флагмана компании Samsung. На Amazon за европейскую версию Samsung Galaxy Z Fold2 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти просят 960 евро. Для сравнения, Xiaomi Mix Fold оценен в Китае в 1300 евро за тот же объем памяти. Стоит заметить, что китайский складной смартфон получил более крупные дисплеи (8,01 и 6,52 дюйма против 7,6 и 6,2 дюйма соответственно), более производительную топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 против Snapdragon 865 Plus и камеру с жидкостной линзой для оптического зума и макрофотографии. Что до шарнирных конструкций, то они в смартфонах очень похожи.

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