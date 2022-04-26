Xiaomi Pad 5 в конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти оценен в 380 долларов

Xiaomi Pad 5 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти появился в продаже в Китае по цене около 2 486 юаней (380 долларов). Напомним, что Xiaomi Mi Pad 5 дэ этого предлагался только с 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Версия Xiaomi Pad 5 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти продается за 460 долларов. Планшет Xiaomi Pad 5 оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением экрана 2560 x 1600 пикселей с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц. Экран имеет плотность 275 пикселей на дюйм и контрастность 1500:1.

В основе устройства лежит платформа Qualcomm Snapdragon 860. Он получил 13-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру, которая также поддерживает разблокировку по лицу. Xiaomi Pad 5 работает под управлением операционной системы Android из коробки с пользовательским интерфейсом MIUI For Pad. Устройство питается от аккумулятора емкостью 8720 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.
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