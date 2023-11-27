Xiaomi Pad 7 Pro получит мощный процессор

В Mi Code обнаружились сведения о планшете Xiaomi Pad 7 Pro, который еще не был представлен официально. Утечка в очередной раз подтверждает информацию о том, что аппарат будет основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740. Также сообщается о 10-дюймовом дисплее с разрешением 2367:1480 пикселей и частотой обновления изображения 144 Гц, а также четырех динамиках. Официальная презентация планшета ожидается в первой половине следующего года.