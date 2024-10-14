Xiaomi Pad 7 готовится к официальному релизу

Если верить информации от достаточно надёжных источников, компания Xiaomi в ближайшее время выпустит сразу два новых планшета — Pad 7 и Pad 7 Pro. И, к счастью, сидеть в ожидании того, что умеют эти планшеты, не придётся, потому что сегодня в Китае были раскрыты основные характеристики обеих моделей, что позволяет потенциальным покупателям примерно понять, чего стоит ожидать от этих устройств на момент релиза. Но стоит сразу уточнить — если вы ждали преемника Pad 6S Pro или чего-то в таком духе, то производитель вас разочарует, потому что это совершенно не те устройства. Данные планшеты на самом деле призваны заменить Pad 6 и Pad 6 Pro, которые были выпущены в апреле 2023 года.

Например, планшет Xiaomi Pad 7 по данным инсайдеров будет оснащён мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который не выступает представителем флагманской линейки и представляет скорее средний ценовой сегмент, плюс гаджет будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт. Модель Pad 7 Pro в свою очередь будет работать на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, то есть это немного более производительное решение, но ожидать существенного прорыва всё равно не стоит. Оба планшета при этом получат идентичный 11,16-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 144 Гц. Кроме того, инсайдеры уверяют, что Pad 6S Pro всё равно останется в продаже, так как это по-прежнему будет флагманский планшет Xiaomi — довольно необычное решение со стороны производителя.