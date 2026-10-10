Xiaomi Pad 9 Pro Max возглавил рейтинг планшетов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-планшетов по итогам сентября этого года. Первое место заняла новинка Xiaomi Pad 9 Pro Max на фирменной платформе XRING O3 с результатом 5233432 балла. На второй строчке оказалась еще одна новинка – iQOO Pad Ultra на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Она набрала 4621376 баллов. Замыкает тройку геймерский планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 4379977 баллами. Также в десятку вошли модели Lenovo Legion Y700 Infinity, Vivo Pad 6 Pro, Lenovo Legion Y700 Gen 5, iQOO Pad 6 Pro, HONOR MagicPad 3 Pro 13.3, OnePlus Pad 3 Pro и OPPO Pad 5 Pro.