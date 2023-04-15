Xiaomi Power Bank 10000 mAh 22.5W Lite оценен в $12

Компания Xiaomi представила новый мобильный аккумулятор, который получил длинное и очень говорящее название – Xiaomi Power Bank 10000 mAh 22.5W Lite. Новинка характеризуется батареей номинальной ёмкостью 10000 мАч, входной и выходной мощностью 22,5 Вт, одним разъемом USB-C и двумя портами USB-A для одновременной зарядки трех устройств, девятью системами защиты (например, от перегрева и короткого замыкания), поддержкой протоколов зарядки PD и QC3+, размерами 148,4:73:15 мм и массой 50 граммов. По словам производителя, данный «повербанк» может два раза зарядить смартфон iPhone 14. Его цена в Китае составляет 12 долларов.