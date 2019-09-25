Xiaomi Redmi 8A стоит 90 долларов

Официально представлен новый смартфон Xiaomi Redmi 8A, который является очень доступным устройством. Гаджет может похвастаться стоимостью всего в 90 долларов и это очень приятно, ведь не все пользователи готовы отдавать за смартфон тысячу или больше долларов. При этом гаджет оборудован весьма неплохим дисплеем на 6,2 дюйма с разрешением 1520 на 720 точек, картинка яркая и сочная, у вас не будет проблем при просмотре фильмов или сериалов. Тоже самое можно сказать про процессор — он может и не самый мощный на рынке, но его возможностей предостаточно для запуска игр, программ, фильмов или сериалов. Вероятно, устройство будет настоящим бестселлером на рынке, ведь за 90 долларов купить что-то более крутое у вас просто не получится.