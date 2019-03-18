Xiaomi Redmi AirDots стоят 15 долларов

В последнее время беспроводных наушников стало очень много и пользователи уже привыкли к тому, что можно не переживать о шнурах и слушать музыку с максимальным комфортом. Проблема лишь в том, что иногда беспроводные наушники стоят слишком уж дорого и это отталкивает потенциальных покупателей. Но, теперь на рынке появились наушники Xiaomi Redmi AirDots, которые точно стоят ваших денег, ведь всего за 15 долларов получить полностью беспроводное устройство от известного бренда это круто. Пока что продукт не добрался до отечественного рынка, но совсем скоро это произойдет и тогда можно будет говорить о реальной конкуренции устройства с бюджетными решениями других компаний. За пятнадцать долларов ничего круче точно нет и не будет.