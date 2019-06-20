Xiaomi Redmi Go смартфон для детей

Процессор Qualcomm Snapdragon 425 и облегчённая Android позволяют устройству работать быстро и плавно, без задержек открывая все необходимые приложения. Продаётся Redmi Go с 8 или 16 ГБ встроенной памяти, но если этого мало, выручит слот для карточек памяти до 128 ГБ. Этого объема хватит для огромного количества фото, которые ребенок обязательно снимет в лагере на 8-мегапиксельную камеру устройства.Он отлично подойдёт вашему ребёнку или пожилым родителям, ведь они не всегда думают о сохранности устройства. Но потерять 4 тысячи, а именно столько стоит модель, не так уж обидно.О стоимости новинки пока неизвестно.