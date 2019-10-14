Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5G

Появилась информация о новом смартфоне Xiaomi Redmi K30, который совсем скоро должны официально представить и отправить в продажу. Смартфон пока что не оброс детальным описанием, но, что характерно для китайских устройств, у него уже есть слитые в сеть основные фишки. Производитель решил не отставать от конкурентов и показал довольно неплохую фишку в виде поддержки 5G. Теперь вы сможете использовать новые технологии и просто невероятную скорость подключения по сотовой сети за вполне разумные деньги. Конечно, сейчас рано говорить о возможностях технологии, ведь ее пока что никто не реализовал и не начал продавать тарифные планы. Но, с другой стороны, это шаг в будущее, когда домашний интернет вообще уже не будет нужен даже.