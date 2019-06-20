Xiaomi Redmi Note 7 и его функции

Смартфон обладает ярким IPS-дисплеем с реалистичной цветопередачей и каплевидным вырезом, не занимающим полезное пространство. Так что пользоваться им удобно даже под палящим солнцем. А если вы выбрались на экскурсию, двойная камера с разрешением 48 Мп поможет запечатлеть памятные моменты путешествия. Автономность у Redmi Note 7 достойная: производитель установил аккумулятор на 4000 мАч и оснастил его возможностью быстрой зарядки Quick Charge 4. Гаджет будет кстати и после насыщенного дня — с процессором Qualcomm Snapdragon 660 ему по плечу любые игры.О Redmi Note 7 слышал, наверное, каждый — это одно из лучших предложений в бюджетном сегменте. Корпус Xiaomi сделан из защищенного стекла Gorilla 5-го поколения, а цвет аппарата может быть как строго чёрным, так и с градиентом двух оттенков. Их переливы только усиливают летнее настроение.О стоимости новинки пока неизвестно.