Xiaomi Smart Band 10 Pro показали на рендерах

Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 Pro, релиз которого ожидается в ближайшее время. По предварительным данным, устройство получит 1,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480:400 точек, водонепроницаемость до 50 метро, батарею с автономностью до 21 дня работы, отслеживание сердечного ритма, множество спортивных режимов, адаптер Bluetooth 5.4 и модуль NFC.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащается 1,74-дюймовым прямоугольным экраном AMOLED с пиковой яркостью 1200 нит, рамками толщиной 2,2 мм и кадровой частотой 60 Гц, металлическим корпусом толщиной 10,8 мм и массой 24,5 г, защитой от воды в соответствии с классом 5 АТМ, 150 видами тренировок, отслеживанием ЧСС, мониторингом качества сна, уровня стресса и менструального цикла, поддержкой Apple Health, адаптерами Bluetooth 5.4 и NFC, поддержкой GNSS и временем автономной работы до 21 дня.