Xiaomi VH Makeup Mirror Mini: зеркало для макияжа с LED-подсветкой

Компания Xiaomi анонсировала очередной новый продукт — зеркало для макияжа VH Makeup Mirror Mini.

Новинка получила компактные габариты (85×76×17 мм), пластиковый корпус весом 145 г и три расцветки: розовую, зелёную и голубую. Из особенностей Xiaomi VH Makeup Mirror Mini можно выделить светодиодную подсветку, яркость которой регулируется с помощью специальной кнопки. Также зеркало оснастили стеклом с 2-кратным увеличением, встроенным аккумулятором на 3000 мАч (5В/1А) и портом для зарядки microUSB.

Xiaomi VH Makeup Mirror Mini уже можно приобрести на краудфандинговой платформе производителя с ценником в 18 долларов США.