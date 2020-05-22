Xiaomi XiaoAI Art Speaker выглядит отлично

В последнее время многие пользователи стали все активнее обращать внимание на умные колонки, ведь они предоставляют пользователю возможность наслаждаться не только качественным звуком, но и различными дополнительными функциями. К примеру, любой пользователь может отдавать команды колонке и узнавать таким образом погоду, запускать трек или ставить его на паузу. Вариантов использования таких колонок очень много, но в последнее время гаджеты стали слишком дорогими, чтобы их мог себе позволить каждый. Именно по этой причине мы настоятельно рекомендуем обратить своё внимание на устройство Xiaomi XiaoAI Art Speaker, которое выглядит крайне достойно и стоит всего 40 долларов. Это очень дешево на самом деле даже для компании Xiaomi.