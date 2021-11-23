Xiaomi анонсирует программу самостоятельного ремонта для пользователей Индии

После долгих лет судебных баталий Apple наконец сдалась и сделала еще один шаг вперед с программой самостоятельного ремонта, позволяющей пользователям ремонтировать свои iPhone дома. Компания также установила стандарт для производителей Android, поэтому Xiaomi быстро предоставит аналогичную услугу.

Xiaomi India объявила, что работает над программой самостоятельного ремонта, не вдаваясь в подробности. А учитывая, что объявление поступило от индийского филиала, вполне вероятно, что компания намеревается сначала протестировать новую программу в Индии.