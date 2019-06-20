Xiaomi готовит к запуску смартфон с топовой камерой на 64 Мп

Похоже, что Xiaomi готовит первый на рынке телефон с топовой 64-мегапиксельной камерой на задней панели.

Строки кода, обнаруженные в последней версии приложения MIUI 10 Camera, ссылаются на 64-мегапиксельный «ультрапиксельный» режим. Они также ссылаются на 64-мегапиксельную двойную камеру. На данный момент у Samsung объявлен единственный 64-мегапиксельный датчик ISOCELL Bright GW1 с небольшим размером пикселя 0,8 мкм.

Samsung представила сенсор в прошлом месяце, отметив, что при ярком освещении он может производить 64-мегапиксельные фотографии. Когда условия освещения не такие благоприятные, сенсор объединяет четыре пикселя в один, чтобы создать более качественное 16-мегапиксельное изображение. Датчик GW1 будет записывать видео в формате 1080p (FHD) со скоростью 480 кадров в секунду, что позволяет ему поддерживать плавное кинематографическое замедленное видео. Датчик Samsung также поддерживает динамический диапазон в реальном времени (HDR) до 100 децибел (дБ). Это сопоставимо с 60 децибелами, которые есть на многих телефонах, и 120 децибелами человеческого глаза.

Новинка может получить название Xiaomi Redmi X, презентация которой состоится уже во второй половине 2019 года. Ожидается, что смартфон оснащен Qualcomm Snapdragon 712 с тактовой частотой 2,3 ГГц, графикой Adreno 616, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ хранилища, разъемами USB Type-C и 3,5 мм для наушников, а также батареей емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 мощностью 18 Вт.