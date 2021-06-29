Xiaomi готовит конкурента Apple AirTag

Xiaomi, скорее всего, работает над собственным и более доступным аналогом для устройства Apple AirTag — недавно был выдан патент данной компании под названием «Метод и устройство для поиска объектов». Патент имеет номер заявки CN106877911B и был впервые применен еще в 2017 году. Этот патент касается метода и устройства, которое способно находить предметы благодаря собственному сигналу и работе с софтом — об этом сообщило издание ITHome. Другими словами, рассматриваемый продукт может быть использован для поиска потерянных вещей пользователя. Вероятно, компания несколько лет назад просто получила патент, чтобы потом создать гаджет и продавать его, но Apple, что весьма удивительно, опередила китайского конкурента, представив свой гаджет. И теперь уже Xiaomi будет догонять оппонента в попытках выпустить более выгодное предложение.

Для тех, кто не знает, Apple недавно запустила AirTag — интеллектуальное устройство слежения, которое помогает пользователям находить потерянные объекты или отслеживать определенные аксессуары. Инсайдеры уверяют, что Xiaomi может также работать над продуктом, который предлагает аналогичные функции, но по цене, которая сделает его более доступным для более широкой аудитории. У Apple же продукт получился слишком дорогим, чтобы его можно было назвать массовым — потерять аксессуар, да ещё и гаджет за 100 долларов, было бы не очень приятно. Ожидаем новостей относительно конкурента со стороны Xiaomi.