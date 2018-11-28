Xiaomi готовит роутер

В сети некоторое время назад ходили слухи о том, что компания Xiaomi планирует выпустить в продажу новый роутер с поддержкой установки Сим-карты. Информацию все восприняли довольно тепло, ведь подобная возможность в некоторых регионах будет очень полезной. Теперь в сети появились данные о том, что такой роутер уже существует и его планируют продавать в ближайшее время в официальном магазине. Теперь объясню в чем его преимущество — в некоторых отдаленных городах или селах есть сотовая связь, но нет кабельного интернета. То есть, вы не сможете на даче смотреть фильмы или общаться в социальных сетях, так как никто вам туда интернет не проведет. А в такой роутер вы просто ставите карту из своего телефона, подкачаете какой-то нормальный тариф без лимитов на загрузку и спокойно раздаете интернет.