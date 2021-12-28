Xiaomi готовит смартфон среднего класса с маленьким экраном

Apple вернула категорию компактных флагманских смартфонов с маленьким экраном, выпустив iPhone 12 mini. Но, к сожалению, рынок отреагировал иначе и поэтому ожидается, что iPhone 13 mini будет последним мини-iPhone на данный момент. Однако это не мешает OEM-производителям Android испытать свои силы. Стало известно что Xiaomi готовит смартфон среднего класса с маленьким экраном. Указанное устройство в настоящее время находится в стадии НПИ. Это означает, что телефон находится на стадии тестирования.

На данный момент у нас нет никакой информации об этом телефоне, за исключением того, что он будет оснащен высококачественным гибким OLED-дисплеем от TCL CSOT. Мы ожидаем узнать о нем больше в ближайшие дни перед его официальным объявлением где-то в конце этого года.