Xiaomi готовится к релизу складного смартфона Mix Flip

Судя по информации надёжных источников, китайская компания Xiaomi готовится к запуску своего первого складного смартфона в формате Flip (это форм-фактор раскладушки, который был изначально придуман компанией Samsung) уже в этом году. Об этом устройстве на самом деле на просторах интернета очень много информации, но сегодня появились куда более интересные данные. Суть в том, что складной смартфон Mix Flip появился в списке бенчмарка Geekbench, то есть устройство протестировали для получения каких-то данных или маркетинга, и теперь пользователи могут получить массу информации из базы данных синтетического теста.

Xiaomi Mix Flip был замечен в базе данных с номером модели 2405CPX3DC и информация из Geekbench подтвердила, что смартфон нового поколения оснащён мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который на текущий момент является самым производительным мобильным процессором в мире. За счёт этого смартфон набрал 2087 баллов в одноядерном тесте и 6282 балла в многоядерном тесте, что говорит о действительно высокой производительности новой модели. Также указано, что смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе операционной системы Android 14, что было вполне ожидаемо. Также ранее инсайдеры сообщили о наличии у смартфона аккумулятора ёмкостью 4740 мАч, который будет разделён на две ячейки, и зарядки мощностью в 67 Вт. Пока что это вся доступная информация, но и она выглядит крайне привлекательной.