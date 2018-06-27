Xiaomi неудачно вышла на IPO

Компания Xiaomi недавно объявила о выходе на IPO, то есть запланировала первичное размещение акций. Изначально говорилось про то, что компания продаст акций на 10 миллиардов долларов, что позволит вывести общую стоимость компании на 100 миллиардов, но потом аналитики посмотрели на перспективы производителя и снизили планку. Буквально за сутки цена акций упала на половину, из-за чего вместо 10 миллиардов было заработано всего 5,5 миллиардов долларов. Это весьма небольшая сумма, учитывая сколько компания потеряла. Только представьте — вчера еще производитель думал об одной сумме, а сегодня получил половину от обещанного. Думаю, это сильно ударит по морали руководства компании, которое и так недавно говорило, что вообще не планирует выходить на IPO и становится публичной компанией.