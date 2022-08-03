Xiaomi официально анонсировала очки Mijia Glasses Camera

Xiaomi анонсировала AR-очки Mijia Glasses Camera, которые оснащены 15-кратным гибридным зумом и выделенным процессором Snapdragon 8.

AR-очки Mijia Glasses Camera получил камеры, установленные по бокам, также есть несколько объективов. Благодаря представленным изображениям видно, что Mijia Glasses Camera выглядят довольно громоздкими, вес устройства составляет около 100 граммов. Они оснащены 50-МП широкоугольной камерой Quad Bayer и 8-МП перископическим телеобъективом с раздельной оптической стабилизацией OIS. Xiaomi также оснастила камеру для очков Mijia платформой Snapdragon, а также 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти. Дисплей Mijia Glasses Camera использует Micro OLED-панель. Он имеет коэффициент светоотдачи 60%, а также прошел сертификацию немецкого оборудования Rheinland с низким уровнем синего света.

Mijia Glasses Camera доступны для предварительного заказа по цене 399 долларов.