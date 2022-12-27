Xiaomi официально представила Redmi K60

Сегодня, как и ожидалось, компания Xiaomi официально представила свою новую линейку смартфонов под названием Redmi K60, которая должна привлечь внимание аудитории достаточно стильным дизайном и привлекательными характеристиками. Безусловно, наибольший интерес несёт в себе смартфон Redmi K60 Pro, потому что именно эта модель получила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, но если у пользователя есть определённые ограничения в средствах, то можно брать и более доступные варианты — базовая версия тоже достаточно неплохая. При этом диагональ дисплея и разрешение у всех моделей в линейке идентичные, что позволяет вам получить качественное решение за свои деньги и пользоваться им на протяжении достаточно длительного времени без необходимости делать апгрейд.

Из интересных особенностей стоит отметить яркость дисплея — 1400 нит это довольно внушительный показатель, особенно если учитывать, что речь идёт о смартфоне относительно недорогого формата. При диагонали в 6,67 дюйма с разрешением 3200х1440 точек мы получаем действительно качественное решение, способное легко оставить потенциальных конкурентов позади. Также смартфон получил поддержку технологии быстрой зарядки, у него более чем привлекательный дизайн и неплохая система камер. Нельзя сказать, что это какой-то прорывной гаджет, но пользователь получает возможность приобрести за адекватные деньги действительно передовой флагманский смартфон, а это не может не радовать.
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