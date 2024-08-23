Xiaomi официально представила планшет Poco Pad 5G

Сегодня был официально представлен новый планшетный компьютер Poco Pad 5G — его главное отличие от ранее выпущенного Poco Pad заключается поддержке сотовой связи пятого поколения 5G, которая в определённых регионах мира уже работает вполне прилично и стоит относительно адекватных денег. Остальные характеристики у обоих устройств одинаковы — здесь задействован 12,1-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, под капотом расположен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Новый планшет работает под управлением Xiaomi HyperOS на базе Android 14, которая обеспечивает интеграцию с другими устройствами Poco и Xiaomi.

Среди доступных функций стоит выделить общий буфер обмена, синхронизация заметок между устройствами, синхронизация сети и функция Home Screen+, которая позволяет переносить приложения со смартфона на планшет. Poco Pad 5G также поддерживает аксессуары Poco Smart Pen и Poco Keyboard, которые продаются отдельно и предоставляет возможность превратить планшетный компьютер в полноценный ноутбук для работы с документами и не только. Стоит такой планшет 300 долларов, но, конечно, это сильно зависит от региона — в Индии, например, гаджет будут продавать за 280 долларов, а в Европе стоит ожидать цену на уровне 310 долларов. Но даже в этом случае новинка крайне интересная и имеет больше преимуществ, чем недостатков. Особенно в своём ценовом сегменте.