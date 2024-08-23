Xiaomi официально представила планшет Poco Pad 5G

Среди доступных функций стоит выделить общий буфер обмена, синхронизация заметок между устройствами, синхронизация сети и функция Home Screen+, которая позволяет переносить приложения со смартфона на планшет. Poco Pad 5G также поддерживает аксессуары Poco Smart Pen и Poco Keyboard, которые продаются отдельно и предоставляет возможность превратить планшетный компьютер в полноценный ноутбук для работы с документами и не только. Стоит такой планшет 300 долларов, но, конечно, это сильно зависит от региона — в Индии, например, гаджет будут продавать за 280 долларов, а в Европе стоит ожидать цену на уровне 310 долларов. Но даже в этом случае новинка крайне интересная и имеет больше преимуществ, чем недостатков. Особенно в своём ценовом сегменте.