Xiaomi открыла в России 100-й магазин

2020-03-13, Автор - Марсель Гарипов; [51]
Международная технологическая компания Xiaomi объявила об открытии юбилейного 100-го магазина в России в рамках работы с региональными партнерами по программе приоритетных партнеров (ППП). Торжественное мероприятие, приуроченное к данному событию, состоялось 8 марта 2020 года в городе Георгиевске (Ставропольский край).

«Для меня большая честь открывать наш юбилейный 100-й магазин, - сказал глава подразделения Xiaomi в России и СНГ Юй Мань. - Программа приоритетных партнеров, благодаря которой еще больше россиян по всей стране могут приобрести наши продукты через официальные каналы дистрибуции, стала большим шагом для нас. Мы бы хотели поблагодарить всех наших партнеров и потребителей — без вашей поддержки мы бы не смогли достичь таких успехов. Развитие нашей программы является одним из приоритетных направлений для компании. В 2020 году мы планируем открыть 200 магазинов, чтобы стать еще ближе к своим потребителям и Mi фанам и порадовать их нашими удивительными устройствами по честным ценам».

ППП была запущена Xiaomi в тесном сотрудничестве с компанией «Марвел-Дистрибуция» в мае 2019 года. Всего за 10 месяцев компаниям удалось открыть 100 магазинов по всей России в рамках работы с региональными партнерами. ППП направлена на развитие взаимодействия с региональными партнерами по открытию розницы Xiaomi.

Основной целью программы является предоставление ритейлерам нового типа оформления входной группы магазина, который будет способствовать выделению магазина на фоне других и привлекать большее количество покупателей, тем самым увеличивая продажи партнера. В рамках программы компания также осуществляет содействие партнерам по следующим направлениям: маркетинг, обучение, промоакции, приоритетное обеспечение продукцией.

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