Xiaomi переживает унылый внутренний рынок смартфонов

Во вторник китайская Xiaomi Corp сообщила о 15-процентном росте квартальных доходов.

Компания переживает мрачный внутренний рынок смартфонов, даже несмотря на то, что экономический рост в Китае замедляется, и китайские потребители сплачиваются в поддержку осажденного конкурента Huawei.

Акции Xiaomi потеряли более четверти своей стоимости в этом году.

Выручка Xiaomi во втором квартале, закончившемся 30 июня, выросла до 51,95 млрд юаней .

Чистая прибыль упала на 87% до 1,96 млрд юаней.

Тем не менее, скорректированная прибыль в размере 3,64 млрд юаней значительно превысила ожидаемые аналитиками 2,74 млрд долларов.

Xiaomi сказал, что общий объем поставок смартфонов во втором квартале вырос до 32 миллионов.

По данным исследовательской компании Canalys, доля рынка Huawei в Китае в июне выросла на 31%, а доля Xiaomi сократилась на одну пятую. Но Canalys считает, что поставки Xiaomi в Европу выросли на 48 процентов.