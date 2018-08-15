Xiaomi представила первый в мире планшет Mi Pad 4 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660

Компания Xiaomi представила планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 с 10,1-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1200 точек. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm. В тыльной части располагается 13-мегапиксельная камера на основе сенсора с максимальной диафрагмой f/2,0. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера. Емкость аккумулятора равна 8620 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предусмотрены модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. В Китае продажи новинка стартует с 16 августа 2018 года. Стоимость аппарата составит от 275 долларов.