Xiaomi планирует продать 1 миллион устройств Mi 11

Китайская компания Xiaomi готовится к выпуску первого в мире смартфона с чипсетом Snapdragon 888 - Mi 11.

Компания заранее подготовила инвентаризацию Mi 11. Это означает, что компания заранее запланировала сохранить объем запасов на уровне 1 миллиона. Это также подтверждается более ранним отчетом, в котором руководитель Xiaomi сказал, что запасов будет достаточно.

Компания может добиться этого благодаря эксклюзивности процессора Qualcomm Snapdragon 888. C таким количеством запасов в своем наборе, китайская компания Xiaomi будет единственной компанией, которая произведет так много устройств на базе Snapdragon 888 до Весеннего фестиваля Китая.