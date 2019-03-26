Xiaomi планирует выпустить Mi MIX 4

Флагманский смартфон Xiaomi Mi MIX 3 все еще довольно свеж, он даже получил вариант 5G в прошлом месяце на MWC 2019. Однако, Xiaomi не останавливается на достигнутом.

Компания поделилась новым постером на Weibo, который предполагает что скоро мы увидим новый смартфон Mi MiX. Возможно это Mi MIX 4, либо Mi MIX 3s. Как видно из рисунка, три поколения устройств серии Mi MIX располагаются рядом с таинственным телефоном, личность которого на данный момент не раскрыта. Примечательно, что под скрытым устройством написано на китайском языке «Будущее».