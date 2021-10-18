Xiaomi подала патент на смартфон с уникальным дизайном

Xiaomi подала патент на дизайн нового смартфона — рассматриваемое устройство имеет изогнутый дисплей и специальную перископическую телеобъективную камеру с зумом, которая может предлагать функцию внушительного увеличения. Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технический гигант подал патент на образец в Гаагскую международную систему дизайна и WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Если посмотреть на патент, то у смартфона довольно сильно скругленные углы и изогнутый дисплей, что является большой редкостью на современном рынке — обычно производители от таких дисплеем отказываются из-за дороговизны. Также аппарат имеет узкие лицевые рамки сверху и снизу. Кроме того, на передней панели дисплея в верхнем левом углу находится камера для селфи в отверстии, но этим, честно говоря, кого-то удивить достаточно проблематично.

На задней панели устройства находится уникальный модуль камеры, в котором размещены три датчика изображения. Первичный датчик — это самая большая линза, которая размещается вверху вертикально уложенного модуля, а нижний датчик имеет прямоугольный вырез. Другими словами, основная камера, скорее всего, будет датчиком изображения с высоким разрешением, а нижний датчик — это перископический телеобъектив, который, вероятно, предлагает как цифровое, так и оптическое увеличение. Дизайн смартфона уникален, так как модуль задней камеры занимает большую часть задней панели. С другой стороны, в устройстве нет ничего особенного, что было бы уникальным на фоне других гаджетов.