Xiaomi показала Acton Smart Electric Skateboard

Если вы думаете, что компания Xiaomi производит странные продукты, то вот вам умный скейт Acton Smart Electric Skateboard. Да, производитель смартфонов и ноутбуков не только маски для лица делает, но и скейтборды. Достаточно неплохая штука для тех, кто путешествует по городу и хочет получить от этого максимум удовольствия. Профессионалы говорят, что здесь реализована неплохая система подшипников и сам корпус отлично подходит для длительных путешествий или просто развлечения. Есть подсветка и масса других умных функций. так что если вы большой фанат современных технологий и хотите получить от устройства максимум, то обязательно присмотритесь к новинке. Конечно, нужно понимать, что это не профессиональная модель для трюков, а лишь любительская модель для прогулок и путешествий по городу.