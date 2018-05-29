Xiaomi показала Mijia Projector...

Компания Xiaomi анонсировала проектор Mijia Projector, который стоит 625 долларов и открывает вам дверь в мир высоких технологий. Устройство обладает высокой яркостью в 800 люмен, разрешение картинки составляет 1080р при максимальной диагонали в 120 дюймов, расстояние минимум три метра. При такой яркости и разрешении продукт идеален для домашнего использования в кругу семьи — включили проектор, настроили картинку и смотрите фильмы вечером на большой диагонали. Преимущества очевидны — телевизор с диагональю 55 дюймов стоит около тысячи долларов, и это лишь в том случае, если это какая-то малоизвестная фирма. Здесь же вы получаете 120 дюймов за 600 баксов, что заметно доступнее, плюс вам не нужно занимать стену телевизором. Убрали проектор в шкаф и пусть стоит до подходящей ситуации.