Xiaomi показала Yuemi Mechanical Pro

Компания Xiaomi анонсировала свой новый игровой девайс — механическую клавиатуру Yuemi Mechanical Pro. Это устройство для профессионалов самых разных направлений, однако внутри установлены красные переключатели TTC Red, которые больше подходят для игр и всех подобных занятий. Стоит отметить, что производитель продемонстрировал достаточно интересную модель в алюминиевом корпусе без каких-то подвижных элементов внутри. Плюс к этому, устройство стоит 90 долларов, что для механических клавиатур совсем не много. Осталось только дождаться официальной стоимости для России и тогда можно будет говорить о каких-то преимуществах или недостатках данного решения. Сейчас же клавиатура выглядит очень круто и ее прямо хочется купить, подключить к своему ноутбуку и работать на большом мониторе.