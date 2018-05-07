Xiaomi покажет новинку 10 мая

Компания Xiaomi планирует выпустить 10 мая новый смартфон, о котором пока что мало известно, но уже сейчас можно говорить с уверенностью, что это будет не флагман. Есть данные о том, что гаджет получит диагональ дисплея 6 дюймов, разрешение составит 1440 на 720 точек, матрица построена по достаточно современной технологии и яркости будет предостаточно. Однако, это лишь HD+ дисплей, который считается идеальным для начального класса смартфонов из Китая. За основу производительности продукта взяли процессор Snapdragon 625, что довольно удивительно, если учитывать, что производитель хотел сделать устройство максимально доступным. Посмотрим, каким именно будет девайс на момент старта продаж, но есть ощущение, что производитель перехитрил сам себя с характеристиками будущей новинки. Слишком уж все нестандартно.